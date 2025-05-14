Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan Konya Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon planlaması yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Şükrü Koyuncu, yapılan görüşmeler sonucunda Sportif Direktörlük ve Genel Menajerlik görevi için Nihat Kılınç ile anlaştıklarını dile getirirken Başantrenör Volkan Ertetik ile de yola devam etme kararı alındığını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan Konya Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon planlaması yapıldı.

2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 34 maçta 18 galibiyet ve 16 yenilgi alarak 52 puan toplayan, play-off yarı finaline yükselen ve Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası’nda final oynama başarısı gösteren Konya Büyükşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonu için kolları sıvadı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Şükrü Koyuncu, yapılan görüşmeler sonucunda Sportif Direktörlük ve Genel Menajerlik görevi için Nihat Kılınç ile anlaştıklarını dile getirirken Başantrenör Volkan Ertetik ile de yola devam etme kararı alındığını söyledi.

Geride kalan sezonun takımın ilk sezonu olmasına rağmen müthiş bir mücadele örneği ortaya koyduğunu dile getiren Koyuncu, “Normal sezonda özellikle iç sahada taraftarımızla büyük bir kenetlenme yaşayıp kritik maçları onların desteğiyle kazandık. Topladığımız 52 puan sonucunda play-off yarı finaline kadar yükselme başarısı gösterdik. Buradan hem sporcu kardeşlerimizi hem de teknik kadromuzu kutlarım. Ayrıca bizden desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni sezon için zaman kaybetmeden planlamamızı yaptık. Yönetim olarak teknik ekip konusunda istikrarın önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Koyuncu, sözlerini yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak noktaladı.

“İNŞALLAH BU SENE DE ALNIMIZIN AKIYLA BURADAN ÇIKMAYI PLANLIYORUZ”

Başantrenör Volkan Ertetik de kulüpte altıncı sezonu olduğunu belirterek, “Bana güvenen başkanlarıma teşekkür ediyorum. Katlanarak büyüyen çok güzel bir organizasyon var. Bize güvendikleri için bütün ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de alnımızın akıyla buradan çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“BİRLİKTE DAHA CİDDİ BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ”

Genel Menajerlik görevi için anlaşma sağlanan Nihat Kılınç ise, Konya’nın bir basketbol şehri olduğunu ifade ederek, “İşimiz daha zor, yükümüz daha ağır. Çünkü yukarı çok ciddi çıtalar koyuldu. Allah’ın izniyle bu işi bu kuruma, belediyeye, bu şehre yakışır şekilde en güzeliyle yapmaya devam edeceğiz. Bütün gücümüzle ve emeklerimizle buraya yoğunlaşacağız. Allah mahcup etmesin. Birlikte daha ciddi başarılara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.