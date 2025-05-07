Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Teşrif-i Mevlana etkinlikleri çerçevesinde 6. Sufi Sinema Festivali düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen açılış programında konuşan 6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin destekleriyle düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

"Birçok farklı kültürden dostlarımızı Konya’da ağırlamaktan onur duyuyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna’dan Amerika’ya, İngiltere’den İran’a, Özbekistan’dan İtalya’ya kadar birçok farklı kültürden sanat insanını, Mevlana şehri Konya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Şeb-i Arus törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali ve Kitap Fuarı gibi önemli organizasyonlara Sufi Sinema Festivali gibi yeni bir halka daha eklendiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu festivalle, sadece fikri derinliği yüksek filmler değil; halk sinemasından çocuk filmlerine, belgesellerden uluslararası yapımlara kadar çok geniş bir yelpazeyi Konyalı ve ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşturuyoruz" dedi.

"Festivalimiz, bir sinema şenliği olmanın ötesinde, sinema alanında bir Ar-Ge merkezi niteliği kazanmış oluyor"

Festival çerçevesinde; Mevlana Kültür Merkezi’nde tasavvuf içerikli sinema filmleri, Depo No: 4’te belgesel film gösterimleri, Kültürpark Açık Hava Sineması’nda gişe rekortmeni yerli yapımlar, şehrin farklı noktalarındaki salonlarda ise çocuklar için özel animasyon seçkileri izleyicilerle buluşacağını paylaşan Başkan Altay şöyle devam etti: "Festivalde sadece filmleri göstermekle kalmıyoruz; aynı zamanda tasavvuf alanında ve fikri sinema ekseninde film üreten yönetmenler, yapımcılar, eleştirmenler ve sinema insanlarını söyleşiler, paneller ve atölyelerle bir araya getiriyoruz. Böylece festivalimiz, bir sinema şenliği olmanın ötesinde, sinema alanında bir Ar-Ge merkezi niteliği de kazanmış oluyor. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştiriyor; sadece gösterilen filmleri değil, filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz. Festival kapsamında, en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca sinema vizyonumuz burada bitmiyor. İlk adımını attığımız MESEL - Medeniyet ve Sinema Akademisi projesiyle, genç kardeşlerimizi sinema sektörüne hazırlamak için online eğitimler sunacağız."

"Tüm insanlığa bu anlamlı sinema diliyle ulaşmak istiyoruz"

Konya’yı bir film, belgesel ve dizi üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, "Şehrimizdeki doğal plato alanlarını belirleyerek, ülkemizin ve dünyanın yapımcılarına tanıtarak, kültür ve sinema turizmine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Sufi Sinema Festivalimizin ana mottosu, Mevlana Celaleddin Rûmî’nin; ‘Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil’ sözüdür. İşte bizler buradan, Konya’dan, tüm insanlığa bu anlamlı sinema diliyle ulaşmak istiyoruz. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, TRT’ye ve siz değerli sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da "Bu festivali seyirle birlikte iz bırakan bir tecrübeye dönüştüren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor; katkı sunan sanatçılarımıza, akademisyenlerimize ve emek veren tüm katılımcılarımıza özellik de emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamalarını yaptı.

6. Sufi Sinema Festivali kapsamında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda yapımcı, yönetmen ve oyuncu Konya’nın manevi ikliminde bir araya gelecek. Tasavvuf içerikli sinema filmleri, belgeseller, söyleşiler, paneller, atölyeler ve çeşitli etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağı 6. Sufi Sinema Festivali; Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark’ta 11 Mayıs’a kadar devam edecek.