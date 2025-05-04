Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gökçeboğaz Mahallesi Kırıklı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Ken idaresindeki 57 EH 040 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Aynur Döner, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralanan sürücü Kemal Kel ve sıkıştığı yerden çıkartılan Aynur Döner, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.