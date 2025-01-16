Balıkesir’in Edremit ilçesi kontrolden çıkarak bahçeye uçan Fiat marka hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Altınoluk Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi 2. Sokak’ta yaşandı. O.K. yönetimindeki 10 AEP 047 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada yaralanan O.K., Ç.K., Y.K. ve M.K. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.