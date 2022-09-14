1. Bleisure gezginleri (İş&Eğlence) ve otel çalışma alanları:

Uzaktan çalışmak günümüzde pek çok çalışan için olağan hale geldi ve geçici bir trendden daha fazlası olacağı tahmin ediliyor. Küresel halk sağlığı krizinin hızlandırdığı bir değişim, benzeri görülmemiş sayıda yüksek profilli şirket - Twitter, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin başı çektiği - uzaktan çalışmaya hibrit veya esnek bir yaklaşım benimseyeceklerini duyurdu.

2. Bütünsel konukseverlik, sağlık ve esenlik:

Önleyici tıp ve kişisel bakım, şu anda COVID pandemisi nedeniyle tartışmasız bir şekilde trend. bir pazara dönüşüyor ve ağırlama mekanları, özellikle mevcut spa tesislerine sahip olanlar, pastanın büyük bir bölümünü almak için iyi bir konumda bulunuyor.

Alışılmış güzellik ve rahatlama spa hizmetlerine ek olarak, canlılık, iyileşme, stres yönetimi, duygusal denge, farkındalık ve daha iyi uyku geliştirmek için kişisel veya grup seansları yürüten uzmanlar tarafından sunulan sağlık teşhis teknolojisine ve ısmarlama tedavi planlarına hızla artan bir talep var .

3. Dijitalleştirilmiş misafir deneyimleri:

Uygulamalar, otelcilerin müşterilerine sağladıkları hizmetleri yönetme biçimleri açısından giderek daha önemli hale geliyor ve artık misafir döngüsünün ve deneyiminin birçok yönünü kontrol edebiliyor. Söylemeye gerek yok, dijital ve temassız hizmetlere yönelik eğilim 2020'den bu yana yeni bir ivme kazandı. Geleneksel olarak, mobil check-in, temassız ödemeler gibi teknoloji destekli seçeneklerin daha yaygın kullanımı sayesinde müşteriye yönelik hizmetler elden geçiriliyor. , ses kontrolü ve biyometri.

Yüz ve parmak izi tanıma özelliğini kullanarak akıllı telefonlarının ve dizüstü bilgisayarlarının kilidini açmaya alışan tüketiciler, yakında otel odalarına erişimde de aynı kolaylığı bekleyecekler. Ne yazık ki, onları karşılamak isteyen kuruluşlar için bu yükseltmelerin kurulumu ve bakımı maliyetli olabilir. Eğrinin önünde kalmak isteyenler yatırım yapmalı.

4. Kişiselleştirme:

Bugünün konukları, birey olarak tanınmayı ve onlara davranılmayı bekler hale geldi. Mailchimp ve Zohogibi araçlar kişiselleştirilmiş e-posta pazarlamasını kitleler için erişilebilir hale getirerek, hedef kitleye özel iletişimleri garanti altına alırken, kuruluşlar misafirlerini kişisel olarak karşılamak için ekstra yol kat ediyor. Müşterinin adını e-posta selamlamalarına eklemenin çok ötesinde, veriler, geçmiş satın alma alışkanlıklarına ilişkin içgörü sağlar, otellerin tekliflerini ve promosyonlarını uyarlamasını sağlar ve otomatik olarak önceki konaklamalara benzer hizmetler sunar.

CRM ve CEM gibi teknolojik platformlar, konuk ile ev sahibi arasında bire bir etkileşimler oluşturmak için büyük verileri kullanır. Yapay zeka destekli sohbet robotlarının, hem rezervasyon sürecinde hem de yinelenen soruları yanıtlarken bir müşteri hizmetleri varlığı olduğu kanıtlanmıştır.

Otel operasyonları daha genel olarak, gelirleri, müşteri ilişkilerini, mülkleri, kanalları ve itibarı izlemek ve optimize etmek için yönetim sistemlerinin kullanılmasıyla giderek daha fazla şekilleniyor.

5. Ekonomiyi ve özcülüğü deneyimleyin:

Müşteriler hem aşırı kişiselleştirme hem de benzersiz deneyimler talep ediyor. Bu, seyahat acentesinin ölümüne ve bağımsız yolcunun yükselişine pekala yol açabilir .

Seyahat suçluluğu gerçektir. Minimalizm, aksi halde biraz tozlu olan “az daha fazladır” sözünü yeniden canlandırdı. Gezginler giderek daha fazla zenginlik gösterileri peşinde koşuyor, bunun yerine akıllıca, amaçlı harcamayı ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmayı tercih ediyor. Yerel topluluklara anlamlı şekillerde geri dönen benzersiz deneyimler, niş mülkler, maceralı tatiller ve dinlenme inzivaları gibi talep görmektedir.

6. Varlık yönetimi stratejisi:

Varlık hafif iş modeli yaklaşımı sektörde yaygınlaştı. Operasyonların yönetimi ile gayrimenkul varlıkları arasındaki ayrım, artık konaklama şirketlerinin ana işlerine odaklanmalarına ve böylece verimliliği artırmalarına olanak tanıyor.

Bununla birlikte, varlık yöneticileri gibi yeni iş türlerinin ortaya çıkışını açıklayarak ek karmaşıklığa ve potansiyel temsilcilik sorunlarına neden olur. Ayrıca, konaklama endüstrisinin artan karmaşıklığını takiben yeni iş profilleri ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak nicel yeterliliklere (tahmin, bütçeleme vb. için) duyulan ihtiyaç da artmıştır.

7. Yalnız seyahat:

Farkındalık çağında, çoğu kişi yalnız zaman geçirmenin ve engelsiz büyük dünyaya açılmanın, etkileşimde bulunmanın ve uygun olan her düzeyde arkadaş edinmenin meditasyon değerini benimsedi. Yalnız seyahat edenlerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için otel personeli ve misafirler arasındaki engeller azaltılıyor, iç tasarım seçimleri bir ev rahatlığı ve gayri resmi bir atmosfer uyandırmak için yapılıyor. Bu, misafirler ve yerel halk arasında daha az keskin bir ayrımla birlikte, bir otel topluluğu hissini teşvik eder.

8. Sürdürülebilirlik:

Hem güncel hem de son yıllara damgasını vuran bir konaklama trendi: “sürdürülebilirlik” bir kez daha yerini alıyor. Tek kullanımlık plastiklerden kaçınmanın doğal bir uzantısı, isteğe bağlı makbuzlar sayesinde gereksiz kağıt tüketimini ortadan kaldırma ve gıda israfını azaltma, daha geniş kapsamlı etik ve çevresel hususlar, konaklama yönetimi düzeyinde alınan kararları şekillendiriyor. Tadilat sırasında hangi havlu askılarının kurulacağı kadar basit şeyler hakkında kararlar ölçekte uygulandığında orantısız yankıları vardır. Basit çevre dostu anahtarlar, minyatür tuvalet malzemelerinin daha büyük, yerel kaynaklı dağıtıcılarla değiştirilmesini, organik malzemelerden yapılmış etik olarak üretilmiş çarşafların seçilmesini ve akıllı ampullerle enerji tüketiminin azaltılmasını vb. içerir. Vejetaryen ve vegan seçenekler de iyi bilinen çevresel avantajları barındırır.

9. Sanal ve artırılmış gerçeklik:

Görsel olarak çekici içeriğe yönelik yönelimden sonra, konaklama endüstrisindeki işletmelerin sanal turlar gibi özelliklerden yararlanmaya çalışması ve tüketicilerin kendilerini hayal etmeleri için dijital bir ortam yaratması doğal görünüyor.

Örneğin, restoran ortamının 360 derecelik manzarasını, yeşilliklerle çevrili kafe teraslarını veya otel sahil konumlarını sunan videolar, bu yıl bir işletmeyi öne çıkarmak için sadece bilet. Her zaman olduğu gibi, erişim eşiğini düşük tutmak, sanal gerçeklik malzemesiyle mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmanın anahtarıdır: VR kulaklığına ihtiyaç duymadan içeriği çeşitli cihazlarda erişilebilir kılmak.

Konuklar, tesise girdikten sonra, güvenilir yardımcılarını - akıllı telefonlarını - ortaya çıkarabilmeli ve ek bilgi toplamak için gerçek dünyadaki eserlere doğrultabilmelidir. Artırılmış gerçeklik, yerinde ortamları geliştirmek için grafiksel veya bilgisel bindirmeleri kullanır. İlgili uygulamayı indirdikten sonra konuklar, restoran açılış saatlerine, incelemelere veya etkileşimli turist bilgi haritalarına erişmek ve hatta kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturmak için bu aracı kullanabilir.

10. Daha az seyahat etmek-konaklamak:

2020 ve 2021'deki seyahat kısıtlamaları, kalış süresinin yükselmesini kolaylaştırdı. Havayolu fiyatlarındaki artışlar, Covid testi gereklilikleri ve yurt dışına çıkmanın getirdiği karmaşık bürokrasi arasında uluslararası seyahatlerin yeniden açılmasına rağmen, çoğu kişi yurt dışı seyahatini ya büyük bir aile tatili için çok pahalı ya da geçmişteki hafta sonu tatilleri için uğraşmaya değmez olarak görüyor. . Bu nedenle, bunun yerine kalış eğilimini tercih etmek veya pandemi öncesi seviyelerden çok daha az seyahat etmek.

Aslında, bu yıl daha yerel olarak geçirilen tatillerde belirgin bir artış görüldüğü için, çevresel veya bütçeleme gibi nedenlerle tatilcilerin evlerine daha yakın kalmayı seçmelerinin birçok nedeni olabilir. Zaten turizm açısından zengin, hoş bir iklime sahip güzel bir ülkede yaşayanlar şanslı.

Kaynak: regiondo.com

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