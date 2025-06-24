Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, kadınların sosyal yaşamda daha aktif ve özgüvenli bireyler olarak yer almasına katkı sunmaya devam ediyorKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde bayanlar için bisiklet kullanma eğitimleri veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet şehri Konya’da, uzun süredir başarıyla sürdürülen ücretsiz bisiklet eğitimleri, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olurken, sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzını da teşvik ediyor.

Mümine Hatun ASEM ve Karatay KOMEK kurs merkezlerinde devam eden eğitimlerde, bisikletler KOMEK tarafından temin ediliyor. Eğitimlere katılan kadınlar, hiçbir ekipman temin etmeden doğrudan uygulamalı eğitim alabiliyor.

Sadece bir spor ya da ulaşım aracı değil; aynı zamanda bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü olan bisiklet, bu eğitimlerle kadınların hayatına yeni bir hareket alanı da katıyor.

Bugüne kadar birçok kadın, bu kurslar sayesinde ilk kez bisiklet kullanmayı öğrenerek hem fiziksel hem de psikolojik anlamda güçlendi.

KOMEK’in toplumun her kesimine dokunan eğitim vizyonu, bu alandaki çalışmalarla bir kez daha kendini gösteriyor. Kadınların sosyal yaşamda daha görünür, daha güçlü bireyler haline gelmesini amaçlayan bu uygulama, ilgi görmeye devam ediyor.

Kurs eğitmeni Özkul Özkan Arıöz, kursiyerlere tamirden ekipman bilgisine kadar bisiklete dair bilinmesi gereken tüm eğitimleri verdiklerini belirterek, kadınların yoğun ilgisinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Bisiklet eğitimi almak isteyen kursiyerler, Eylül ayında tekrar başlayacak kursa başvuru yapabilecek.