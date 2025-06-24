Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devlet arazisinde kaçak krom madeni açarak kazı yapan 5 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, devlet arazisinde kaçak maden ocağı açtığı ve bu ocakta kaçak kazı yaparak krom madeni çıkardığı tespit edilen B.A., Y.E., M.E., E.A. ve A.E.E. isimli 4 şüpheli şahıs suçta kullandıkları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan 1 adet asansör vinç, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet el arabası, 1 adet taşıma sepeti, 4 adet kazı malzemesi, 2 adet 2,5 metre aydınlatma kablosu ve lambaları, 2 adet 15 metre uzatma kablosuna el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.