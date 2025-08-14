Edirne’de kolonları patlayan binada yaşayan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi’nde bulunan 16 daire 5 dükkanlı 52 yıllık binanın kolonlarında patlamalar yaşandığının tespit edilmesinin ardından, ilgili kurumlar tarafından binada yaşayanlara tahliye kararı verildi. Binada yaşayan vatandaşlar eşyalarını taşıyarak, binayı terk etmeye başladı. Kalacak yer sorunu yaşayan aileler, kent merkezinde otellere yerleştirildi.

İşyeri sahibi gözaltına alındı

Binanın zemin katında bir temizlik firmasının temizlik kimyasalı içeren maddeler bulundurduğu ve bu maddelerin kolonlara zarar verdiği iddiası üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, iş yeri sahibi N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.