Medstar Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Gömceli, kolorektal kanserin hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, hastalığın erken teşhis edildiğinde yüzde 90’a varan oranlarda tedavi edilebildiğini söyledi.

Kolorektal kanser (kalın bağırsak ve rektum kanseri), dünya genelinde en yaygın görülen kanser türlerinden biri. Her yıl Mart ayında kutlanan Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı, bu hastalığa karşı toplumu bilinçlendirmeyi, erken teşhisle hayat kurtarmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Medstar Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Gömceli kolorektal kanser hakkında bilgi verdi.

"Dünya genelinde her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kolorektal kanser tanısı konulmakta"

Kolon ve rektum kanserinin kadınlarda meme ve akciğer kanserinden, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gömceli, "Her iki cinsiyet için de ortalama üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kolorektal kanser tanısı konulmakta. Bu hastalık, kanser kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de de yaygın olarak görülen bu kanser türü, erken tanı sayesinde yüksek oranda tedavi edilebilmektedir. Kolorektal kanser, erken teşhis edildiğinde yüzde 90’a varan oranlarda tedavi edilebilir. Bu nedenle belirtileri fark etmek ve düzenli tarama testlerini yaptırmak büyük önem taşır" dedi.

Kolorektal kanserin, kalın bağırsağı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Gömceli, "Bu anormal hücre büyümesi tümörlerin oluşmasına, tümörlerin de bağırsakta tıkanmalara ve hastanın dışkılamasında zorluklara ya da kanamalara yol açmasına neden olur. Bu nedenle, dışkılama alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler erken tanı için son derece önemlidir" diye konuştu.

40 yaş üzerinde olmak risk faktörü

Risk faktörlerine de değinen Prof. Dr. Gömceli, "40 yaş üstünde olmak, genetik yatkınlık, sağlıksız ve düzensiz beslenme, obezite, sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı ve iltihabi bağırsak hastalıkları, kolorektal kanser riskini artıran faktörlerdir. Özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerin ve ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunanların düzenli olarak tarama yaptırmaları büyük önem taşımaktadır" uyarısında bulundu.

"Rutini bozan durumlarda doktora başvurun"

Tarama yöntemlerinin erken teşhiste hayati rol oynadığını vurgulayan Gömceli, "Bireylerin dışkılama alışkanlıklarını takip etmeleri ve rutini bozan durumlarda mutlaka doktora başvurmaları gerekir. Kolonoskopi yöntemiyle bağırsak iç yüzeyi incelenebilir, varsa kanserin öncüsü sayılan polipler erken dönemde tespit edilerek alınabilir" dedi.

Cerrahi tedavi ile iyileşmek mümkün

Prof. Dr. Gömceli, kolorektal kanserin en sık görülen belirtilerini ise şu şekilde sıraladı: "Dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı ve şişlik, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve sürekli yorgunluk hali."

Tedavi sürecine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Gömceli, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre farklı yöntemlerin uygulanabileceğini belirterek, "Erken tanı konulan hastalarda, tümörün cerrahi olarak çıkarılması en etkili tedavi yöntemidir. Daha ileri evredeki vakalarda ise cerrahiye ek olarak kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri de devreye girmektedir. Açık ya da kapalı ameliyat kararını ise tümörün yeri, yayılımı ve hastanın genel durumu belirlemektedir" ifadelerini kullandı.