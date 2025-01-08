Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe’deki Sınav Koleji’nde öğretmen M.A.’nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.A.’nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği de iddia edildi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Öğretmen M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.