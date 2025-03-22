Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerince okul servislerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması tarafından Koçarlı ilçesinde öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitim görmeleri amacıyla okul çevreleri ve öğrenci taşımacılığı yapan servisler kontrol edildi. Okul servislerindeki gerekli kontrollerin yapılmasının yanı sıra öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili öğrenci ve servis sürücüleri bilgilendirildi.