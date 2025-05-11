Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs’ta açılışını yapacağı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nde önemli bir toplantı yapılarak Kocaeli’nin su sporlarındaki yol haritası belirlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir tarafından inşası tamamlanan ve 19 Mayıs’ta açılışı yapılacak olan Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi için ilimizde faaliyet gösteren yelken ve kürek kulüpleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal başkanlığında bir araya geldi.

Su sporlarına verdiği desteklerle büyük bir vizyon ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Karşıyaka sahilinde yapımı tamamlanan Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açıyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nin açılışı, vatandaşların da katılabileceği su sporları festivali ile gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde resmi açılışı yapılacak olan Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi için ilimizde faaliyet gösteren yelken ve kürek kulüpleri Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal başkanlığında bir araya geldi. Tesis tanıtımı ve kullanım şekli konuşulan toplantıda karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal’ın Büyükşehir’in yelken ve kürek kulüplerine desteğinin devam edeceğini belirttiği toplantıda Kocaeli’nin su sporlarındaki geleceği için ortak yol haritası belirlendi.

BAŞKANLAR VE YÖNETİCİLER KATILDI

Su Sporları Merkezi’ndeki toplantıya; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kağıtspor Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Derince Yelken Kulübü, İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü, Gölcük Yelken Kulübü, Yarımca Yelken Kulübü, Karamürsel Yelken Kulübü, Bayramoğlu Yelken Kulübü, Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, KOÜ Spor Kulübü, GTÜ Spor Kulübü, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü başkanları ve yöneticileri katılım gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet verecek. Tesis içerisinde kapalı kürek ve kano kayıkhanesi, kapalı yelken kayıkhanesi, 4 soyunma odası, 7 kulüp odası, 1 kafeterya, 1 spor salonu, 2 mescit, 2 WC ve 1 derslik bulunuyor. Tesiste ilimizde faaliyet gösteren su sporları kulüplerinin yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü kano, kürek ve yelken branşlarında faaliyet gösterecek.