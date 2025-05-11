Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Bana Ellerini Ver" adlı tiyatro oyunu,Avanos’ta izleyiciyle buluştu. Etkinlik, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Avanos Şubesi Başkanı Güller Ünsal’ın davetiyle ve ADD Avanos Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleşti.KAYSERİ (İGFA) - Şiddetin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal, ekonomik ve toplumsal boyutlarını da ele alan oyun, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gösterim sonunda seyirciler oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, oyun sonrası yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: “ Biz toplumsal bir yaraya dikkat çekmek için bu oyunu oynuyoruz. Amacımız, sanatın dönüştürücü gücüyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, vicdanlara dokunmak, şiddete karşı susmamayı pekiştirmek ve çözüm arayışına katkı sunmaktır.”

KİGDER’in kendi üyelerinden oluşan oyuncu kadrosuyla sahneye taşıdığı bu anlamlı oyunun sahne müzikleri, yerel saz sanatçısı Ersin Çimen tarafından canlı olarak icra edildi. Daha önce Kayseri’de ve Ürgüp'te sahnelenen oyun, her gösteriminde yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Avanos’taki temsille birlikte bu toplumsal farkındalık yolculuğu daha da geniş kitlelere ulaşmış oldu.