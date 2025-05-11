Düzce’de akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosikletli grup, trafik ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücülere 65 bin 412 TL ceza kesildi, 2 motosiklet yediemin otoparkına çekildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Merkez Kuzey Çevre Yolu’nda akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen bir grup motosikletli, trafik ekiplerinin radarına takıldı.

Çamköy bağlantı yoluna girerek kaçmaya çalışan sürücüler, ekiplerin kovalamacası sonucu Körpeşler Mahallesi Koruköy Kavşağı’nda durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücülerin ehliyetsiz olduğu, kask takmadığı, motosikletlerde usulsüz ışıklar ve uygun olmayan aparatlar bulunduğu tespit edildi.

Sürücülere toplam 65 bin 412 TL cezai işlem uygulanırken, 2 motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Trafik ekipleri, şehir genelinde şok denetimlerin devam edeceğini duyurdu.