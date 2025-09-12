Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaptırılan 12 sınıflı okul, 15 Eylül’de açılacak.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu işbirliğiyle Kumlu’da okul inşa edildi. Yapımı tamamlanan 12 sınıflı okul, 15 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle öğrencilere kapılarını açacak.

"Çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için çalışmaya devam edeceğiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Çadır ve konteyner kentler kurduklarını, barınmadan gıdaya, giyimden diğer temel ihtiyaçlara kadar tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bölgeye bir de hastane kazandırarak sağlık hizmetlerine katkı sunduk. Bugün ise ayrı bir gururun mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ve kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle inşa ettiğimiz 12 sınıflı okul tamamlandı ve 15 Eylül’de kapılarını öğrencilerimize açıyor. Hatay’ın yeniden ayağa kalkması, çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için çalışmaya devam edeceğiz"

Zemin ve 1 kattan oluşan okul, 2 bin 390 metrekare inşaat alanına sahip. 77 milyon 892 bin liraya mal olan modern eğitim binasında 12 dersliğin yanı sıra anaokulu dersliği, fen dersliği, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane ve 90 kişilik çok amaçlı salon gibi alanlar bulunuyor.