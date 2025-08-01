Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında doğaya bilinçsizce bırakılan atıkları tespit ederek bertaraf çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir Kocaeli için çalışan Büyükşehir, tehlikeli atıklara karşı tolerans göstermiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında titizlikle yürüttüğü çalışmalarla doğaya bırakılan atıkları tespit ve bertaraf ediyor. Çevreye duyarlı şehircilik anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam eden Büyükşehir, Kocaeli’nin daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olması yolunda önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yerinde yapılan incelemeler sonucunda; İzmit İlçesi Yassıbağ Mahallesi Muratoğlu Kümeevler mevkiinde ormanlık alanda boş araziye atılmış boş ve dolu halde farklı marka ve farklı sektörlerde kullanılabilecek nitelikte olan birçok basınçlı sprey kutusu olduğu tespit edildi.

İZAYDAŞ KOORDİNASYONUNDA BERTARAF ÇALIŞMASI

Çevre kirliliğine yol açabilecek ve tehlike arz eden bu atıkların bertaraf edilmesi amacıyla gerekli çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ve İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatıldı. Olası risklere karşı tüm önlemler alınarak, alandaki atıkların temizliği ve bertarafı kısa sürede tamamlandı.

Çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara sıfır tolerans gösteren Büyükşehir, söz konusu atık dökümünü yapanların tespit edilmesine yönelik iş ve işlemler başlattı. Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sanayi kuruluşları, işletmeler ve vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan katı, sıvı ve tehlikeli atıklar tespit edilerek ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlemler uygulanıyor.