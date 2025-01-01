Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Tırları, Darıca'da yaşanan doğalgaz patlamasından etkilenen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Darıca'da yaşanan doğalgaz patlaması ve sonrasında yaşanan gaz kesintisinden etkilenen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Tırları ile yemek ikramında bulunuldu. İlk gün 4 bin kişiye yemek dağıtımı yapıldı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Yurtdışı ve ülke genelindeki afetler sonrasında vatandaşlara hızlı bir şekilde yardım eli uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'da yaşanan doğalgaz kesintileri sonrasında da hemen harekete geçti. Büyükşehir’in Mobil Afet Tırları, Darıcalı vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

İLK GÜN 4 BİN KİŞİYE HİZMET

Büyükşehir Mobil Afet Tırları, Darıca’nın Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Salı Pazarı Girişi ile Sırasöğütler Mahallesi Aşık Mevlüt İhsani Parkı'ında vatandaşlara yemek ikramı gerçekleştirdi. Mobil Afet Tırları ilk gün 4 bin vatandaşa yemek hizmetinde bulundu.