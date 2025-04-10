Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kıyırlı’da kurduğu yerli üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi ile maliyetleri yüzde 50 oranında düşürdü, 6 ayda 17 milyon tasarruf sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı’da kurduğu Taş Kırma ve Eleme Tesisi ile yol yapım, bakım ve onarım projelerinde büyük fark yaratıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak inşa edilen tesiste 6 ayda 97 bin 048 ton mıcır üretildi, 17 milyon 468 bin TL’lik tasarruf sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı’da dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiyor. Yol yapımında kullanılan çeşitli boyutlardaki malzemelerin üretildiği tesiste, saatte 400 ton kapasiteyle çalışılıyor. Çevreye duyarlı 1400 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, CE belgeli toz indirgeme sistemiyle hava kirliliğini minimuma indiriyor. Üretilen mıcır, sıcak asfalt ve altyapı çalışmaları için ideal bir malzeme olarak kullanılıyor. Tesiste 8 farklı tip agrega malzemesi üretilerek asfalt yapımı ve yol yapımında kullanılıyor.

SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİM VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Taş Kırma ve Eleme Yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon ton rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Cevher taşları, modern konkasör tesislerinde son teknolojiyle kırılarak elek sistemiyle farklı boyutlarda ayrıştırılıyor. Bu malzemeler, İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde kurulu asfalt plent tesislerinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor. Ayrıca soğuk asfalt üretiminde de tesiste üretilen mıcırdan faydalanılıyor.

Taş Kırma ve Eleme Tesisi, artan hammadde fiyatları ve tedarik zinciri sorunlarının önüne geçilmesine de katkı sağlıyor. Tesis, asfalt plenti ve yol projelerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri yüzde 50 daha ekonomik bir şekilde ve zamanında temin edebilme imkânı sunuyor. Bu sayede projelerin verimliliği artırılırken, maliyetler de önemli ölçüde düşürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesis ile sadece çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin altyapı ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

Öte yandan tesiste Güneş Enerji Sistemi (GES) kurularak, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi de planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde üretimde daha büyük bir tasarruf sağlanması hedeflendi.