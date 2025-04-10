Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde başlatılan "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi çerçevesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan uygulamalar öne çıktı. Sınıf içi kitap okuma saatlerinde öğrenciler, aile bireyleriyle birlikte kitaplar okuyarak paylaşımda bulunurken, okunan kitaplar hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Resimli anlatımlar ve mini sunumlarla okuma etkinliği daha da renklendi.

Sanat Galerisi etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, velileriyle birlikte boyama ve çizim çalışmaları gerçekleştirdi. Renkli kalemlerle hazırlanan eserler sınıf panolarında sergilendi. Eğitsel materyaller kullanılarak çocukların psikomotor gelişimi desteklenirken, aile içi iletişim güçlendirildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen "Ailemle Kitap Okuyorum" ve "Ailemle Okul Günü" etkinlikleri de büyük ilgi gördü. Sınıflarda ve okul kütüphanesinde düzenlenen etkinliklerde, veliler çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak keyifli anlar yaşadı. Ortak kitaplar üzerinden yapılan tartışmalar, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini pekiştirdi.

Yürütülen örnek uygulamalar sayesinde hem öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin desteklendiğini, hem de aile ve okul iş birliğinin güçlendirildiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden," Bu doğrultuda etkinliklerimiz önümüzdeki haftalarda sanat, doğa ve spor temalı uygulamalarla devam edecek. Okullarımıza bu güzel ve örnek çalışmaları için tebrik ediyorum" dedi.