Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda "KAP Nedir?" başlıklı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Cemal Öztürk Amfisinde gerçekleşen etkinliğe, Sosyal Hizmet Programı Öğr. Gör. Mehmet Kılıç’ın yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, akademik personele, öğrencilere, idari ve destek personeline yönelik iki oturum halinde gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Sosyal Hizmet Programı Öğr. Gör. Mehmet Kılıç, kurumsal akreditasyonun yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün yerleşmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü ve DPÜ Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "KAP süreci kurumumuzun eğitim, araştırma ve idari hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir kalite güvencesi sistemi oluşturmak açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.