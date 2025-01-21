Kocaeli Büyükşehir ekipleri, kent genelinde bulunan çocuk oyun grupları ile açık hava spor alanlarındaki aletlerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuk oyun grupları ile açık hava spor alanlarındaki donatıların bakımlarını periyodik olarak yerine getiriyor. Böylece kimsenin sağlığı ve güvenliği riske atılmamış oluyor.

BAKIMLAR PERİYODİK DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çocuk oyun grupları ve açık hava spor alanlarındaki donatılarının periyodik bakımlarını titizlikle sürdürüyor. Her yaş grubuna hitap eden alanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bakım çalışmaları, uzman ekipler tarafından belirli periyotlarla denetleniyor.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi için oyun gruplarındaki tüm ekipmanlar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler tarafından dikkatle kontrol ediliyor. Bu bağlamda kaybolan, kırılan veya zarar gören parçalar hızla yenileniyor, zeminlerde kazalara neden olabilecek tehlikeli durumlar gideriliyor. Ayrıca çocukların sağlığını riske atabilecek her türlü tehlike önceden belirlenip, gerekli tedbirler alınıyor.

SPOR ALANLARI İÇİN BAKIM ÇALIŞMALARI

Büyükşehir, spor yapmayı seven vatandaşların faydalandığı açık hava spor alanlarının da bakımına büyük önem veriyor. Spor aletlerinin işlevselliği ve güvenliği her sezon başı ve sonunda düzenli olarak kontrol ediliyor. Egzersiz alanlarındaki zemin düzenlemeleri, dayanıklılık testleri ve paslanmaya karşı önlemler alınıyor. Ayrıca yeni spor aletlerinin eklenmesiyle birlikte mevcut alanların çeşitliliği artırılıyor.

PERİYODİK BAKIM ÇALIŞMALARI TAKVİMİ

Büyükşehir, bakım ve onarım işlemlerini belirli bir takvim dahilinde sürdürüyor. Oyun grupları ve spor alanlarındaki ekipmanlar, haftalık, aylık ve mevsimsel olarak çeşitli testlerden geçiriliyor. Bu sayede her iki alanın da sürekli olarak kullanıma uygun ve güvenli olması sağlanıyor.

TOPLUM İÇİN KALİTELİ HİZMET

Çocuk oyun alanları ve spor donatılarının bakımının yalnızca ekipmanların güvenliği için değil, aynı zamanda vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için de çalışmalarını yürüten Büyükşehir, insana dokunan hizmetleriyle toplumun her kesiminden takdir topluyor. Büyükşehir, bu tür bakım çalışmalarını aralıksız sürdürerek, halkın sağlıklı, güvenli ve keyifli bir şekilde yaşam alanlarından faydalanmasını hedefliyor.