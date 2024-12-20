KOÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ve MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, spor söyleşisinde bir araya geldi. Söyleşide konuşan Prof. Dr. Atalı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir araya gelerek eğitim sisteminde saatsel değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

Genç Kocaelililer Derneği’nin düzenlediği spor söyleşisinde Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eski Başkanı Mustafa Çulcu, camianın önde gelen isimleriyle buluştu. Söyleşide; Çulcu’nun hayatı, hakemliği, Türk hakemliği, Türkiye’de spor gelişimi ve sorunları ile Kocaeli’de spor konuşuldu. Söyleşiye kentin spor kamuoyunda tanınan isimler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

"Süper Lig’de bir takımı yoksa o kent yarım demektir"

Bir kentin herhangi bir branşta Süper Lig düzeyinde takımı yoksa o kentin yarım olduğunu ifade eden programın moderatörü Prof. Dr. Atalı, "Bir kentin Süper Lig takımı olmalı. Bir şehirde basketbol, başka bir şehirde voleybol olabilir. Bizim kentimizde futbol, Kocaelispor. Kocaelispor, Süper Lig’de değilse kent yarım demektir. Bana ’Hocam bu işi sadece niye futbola yıkıyorsun?’ diyorlar ama bu işin öyle bir enerjisi var. Süper Lig’de değilsek ben daha az değerli bir hocayım, vali daha az değerli, beden eğitimi öğretmeni daha az değerli, büyükşehir belediye başkanı daha az değerli" dedi.

"Bizim sorunumuz yetiştirmekle değil, bir araya getirmekle ilgili"

Olimpiyatlardan yerelde tesisleşmeye birçok konuda fikirlerini açıklayan ve konukların sorularına yanıt veren Prof. Dr. Atalı, "Bizim sporda yetiştirmeyle ilgili problemlerimiz yok. Bizim her şeyimiz var. Problemimiz bir araya getirmekle ilgili. Yani onları koordine edip bir arada yapmakla ilgili. Türkiye son yıllarda yaptığı ataklarda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuç alamıyoruz. Sadece sportif sorunları çözerek sporu çözemezsiniz" şeklinde konuştu.

"İlk fedakarlık yapılan alan spor oluyor"

Atalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bu eğitim sistemini saatsel değiştirmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Sabah çocuğu okula bırakıyoruz ve akşama kadar hepsini öğrensin, gelsin diye bekliyoruz. Sabah okula bıraktığımız zaman; basketbolu, voleybolu, yüzmeyi öğrenmesini de bekleyeceğiz ki anca sorunu öyle çözebiliriz. Bu eğitim sistemini gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğitim sistemindekiler bunu bilmiyor mu? Biliyorlar. Ama ilk fedakarlık yapılan alan spor oluyor."

Çulcu: "Şu an asla hakemlik yapmak istemem"

MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu ise, "Bugün devlet dese ki ’Gel bu hakemin başına otur’. Hiç ikiletmeden gideriz. Ama ’Bu iklimde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmak ister misiniz?’ derseniz, asla. ’Hakemlik yapmak ister misiniz?’ deseniz, asla. Şu anda son derece mutlu ve rahatım. Kapım öğrenmek isteyen hakemlere 7/24 açık. Futbol bana ihtiyaç duyarsa 7/24 açık. Bu kent bana ihtiyaç duyarsa ölene kadar hizmetine amadeyim" diye konuştu.

"Kocaeli hakemi bugün layık olduğu yerde değil"

Kocaeli hakemliği ve kentin futbolunun dışardan nasıl göründüğüne dair Çulcu, "Kocaeli hakemliği dönemsel olarak çok iyi yerlere geldi. Güzel işler yaptık. Bıraktıktan sonraki süreçte bir takım sıkıntılar yaşadık. Bıraktığımızda; Süper Lig’de hakemimiz vardı. FIFA hakemimiz vardı. Alt liglerde hakemimiz vardı. Yılda 7 bin maç oynanan, muhteşem potansiyele sahip kentin hakemliğinin bu denli sıradan olması kabul edilemez. Bugün Kocaeli hakemi layık olduğu yerde değildir. Daha iyi olmalıdır. Kocaeli hakemlerine tavsiyem; atalarını ve köklerini unutmamalarıdır. Bugün bir fazla maç alabilmek için değerlerini yok sayarsa yarın daha beteriyle karşılaşır" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor’da böyle imkanların olduğu yerde başarısız olmak çok büyük ayıp"

Çulcu, son olarak Kocaelispor’a yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kent spor kenti. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanının kentin futboluna ve sporuna hizmetlerini yok sayamayız. Tahir Büyükakın Başkanımıza da böyle zorlu ekonomik şartlarda takıma, kulübe destek olması, yeniden diriltmesi ve hedefinin Süper Lig olmasını bize yaşatıyor olması muhteşem bir şey. O ligde 7 takımın tahtası kapalı ama bizim açık, transfer yapabiliyoruz. Ekonomik olarak bütün ödemeleri yapabiliyoruz. İstenen tek şey Süper Lig’e çıkmak. İnşallah o sene bu sene. Böyle imkanların olduğu, böyle destek veren belediye başkanının olduğu yerde başarısız olmak ya da çıkamamak çok büyük ayıp."