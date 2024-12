Kocaeli Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, açıldığı günden bu yana can dostlarımızın yanında. 1 Aralık 2023 yılında hizmete açılan ve 1 yıldır can dostlarımıza hizmet veren merkezde 275 sokak hayvanı sahiplendirmeyle birlikte yeni yuvasına kavuşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yaratılanı sev, yaratandan ötürü’ anlayışının en güzel örneklerinden olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, bir yıldır can dostlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. 1 Aralık 2023 yılında kurdelesi kesilen merkez, 2024 yılı içerisinde birçok cana dokundu. Canlı odaklı hizmetin en güzel şekilde sergilendiği merkezde, sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alıyor. Ayrıca hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılırken, merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunuyor.

275 CANA YUVA BULUNDU

1 yıldır Çayırova’daki can dostlarımıza hizmet veren merkezde, 2024 yılı içerisinde 275 sokak hayvanına yeni yuva bulundu ve sahiplendirmesi gerçekleştirildi. Ayrıca merkezin çalışmaları kapsamında kaybolan 40 can dostumuz, bulunarak sahiplerine ulaştırıldı. Bugüne kadar 400 kedi ve köpeğin kısırlaştırılması yapılan Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, tedavisi ve operasyonu yapılan hayvan sayısı ise 4 bin 500 oldu.