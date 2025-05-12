İzmir Çınarlı Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nin 1979-1983 yılları arasında Yapı Ressamlığı ve Haritacılık bölümünden mezun olan öğrenciler, 42 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Buluşma, dönemin bölüm müdür yardımcısı Şaban Şadi’nin sosyal medyada yaptığı ’’Özledim sizi çocuklar, haydi buluşalım!’’ çağrısıyla organize edildi. Davete yanıt veren mezunlar, Karşıyaka Belediyesi’ne ait Latife Hanım Köşkü’nde buluştu.

Yıllar sonra gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, öğretmen İsmet Top da eski öğrencilerini yalnız bırakmadı. Hem kahkahaların hem de duygusal anların yaşandığı buluşmada, katılımcılar hasret giderdi. Birbirini zor tanıyan eski sınıf arkadaşları, geçen yılların ardından yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Kafeteryada tek başına oturan bir mezunun yanına gelen başka bir katılımcı, ’’Müsaadenizle oturabilir miyim?’’ diyerek sandalyeye oturduğunda, kısa bir süre sonra 42 yıl önce aynı bölümde okuduklarını fark etti. "Sizi tanıdım" diyerek duygusal anlar yaşanmasına sebep olurken arkadaşlar, geçmişe duydukları özlemi dile getirdi.

Katılımcılar, ikinci bir buluşma için en kısa sürede yeniden bir araya gelme kararı aldı. Daha fazla arkadaşlarına ulaşmak için birlikte hareket etme konusunda sözleştiler. Ancak bazı arkadaşlarının vefat ettiğini öğrenen mezunlar, bu haber karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

Buluşmanın mimarı Şaban Şadi, ’’Gelen öğrencilerime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca meslektaşım, değerli öğretmen arkadaşım İsmet Top’a da katılımı ve bizleri mutlu ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu ilk toplantımızda ulaşamadığımız pek çok arkadaşımız var. Bir sonraki buluşmada daha kalabalık olabilmek için herkesin çaba göstermesini istiyorum’’ diyerek duygularını paylaştı.

