Bursa Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü’nü özel bir konserle kutladı.BURS(İGFA) - Emine Gülen Türk Müziği Topluluğu’nun sahne aldığı konserde, dinleyiciler hem keyifli vakit geçirdi hem de bu özel günün tadını doyasıya çıkardı.

Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Anneler Günü Konseri’ düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, tüm annelere ithaf edildi. Osmangazililerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Emine Gülen Türk Müziği Topluluğu, anneler için birbirinden özel ve güzel eserler seslendirdi.

Şef Emine Gülen yönetiminde koro ve solo parçalar seslendiren topluluk üyeleri, annelere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında, Anneler Günü’nün anlam ve önemi vurgulandı. Konser sonunda, sahneden Anneler Günü mesajları verildi ve tüm annelerin Anneler Günü kutlandı. Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu’nun destekleriyle gerçekleşen konsere girişler, bilet yerine kitap bağışı ile yapıldı.