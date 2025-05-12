Burhaniye’ de, Edremit Körfezi Çölyak Derneğinin öncülüğünde Çölyak Farkındalık Konferansı düzenlendi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çağlar, Çölyak Hastalığı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi, önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çağlar’ın sunumuyla düzenlenen Çölyak Hastalığı Bilgilendirme Konferansı, çölyak hastalığı ve glüten hassasiyetine ilişkin önemli bilgiler sundu. Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya’nın öncülüğünde yapılan konferansa, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve çölyaklı vatandaşlar katılım sağladı. Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya, 18 yıl önce çölyak teşhis konduğunu anlatırken, vatandaşlara faydalı olmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi ve Prof.Dr.Erkan Çağlar’a teşekkür etti. Prof. Dr. Çağlar, çölyak hastalığı, glüten intoleransı ve yaşamı kolaylaştıracak doğru beslenme yöntemleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi; etkinlikte çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturuldu. Prof.Dr. Erkan Çağlar, konferansın sonunda çölyakllıların sorularını yanıtladı. Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya, Prof.Dr.Erkan Çağlar’a teşekkür plaketi takdim etti.