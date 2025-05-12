Burhaniye ilçesinde çiftçi hayrı etkinliği düzenlendi. Sübeylidere kırsal mahallesinde düzenlenen çiftçi hayrı 2 bin 500 bin kişiyi buluşturdu. Hayırda rahmet ve bereket ve yağmur duaları yapılırken vatandaşlara çeşitli yemekler ikram edildi.

Burhaniye ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesi’nde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Hayra ilçe merkezi ve çevre köylerden yaklaşık 2 bin 500 bin kişi katıldı. Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de köylüleri yalnız bırakmadı. Köy meydanında kadınların hazırladığı kazanlar dolusu yemekler gençler tarafından servis edildi. Hayır etkinliğinde vatandaşlara, 9 çeşit yemek ikramı yapıldı. Sübeylidere Mahallesi Muhtarı Rıza Önsöz, benzer etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Önce çeşitli yemekler, daha sonra da 10 kazan pilav ikram ettik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin kişiyi konuk ettik. Yağmur duamızı da yaptık. Allah hayrımızı ve duamızı kabul etsin. Seneye daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Sübeylidere’ye ilk kez geldiğini kaydeden Enver Özel de, "Mahalle halkına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hepsini ellerine sağlık. Allah, hayırlarını ve yağmur dualarını kabul etsin. İnşallah yağmur yağar da hepimiz istifade ederiz" dedi. İsa Eren ise," Geleneksel çiftçi hayrına katıldık. Köylülerimizin buluşması ve kaynaması çok iyi oldu. İnsanlar birbirleriyle görüştü. Hep birlikte duamızı yaptık. Kuraklık çok fazla. İnşallah, Allah dualarımızı kabul eder" diye konuştu.