İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde düzenlenen “COP İzmir” serisine ev sahipliği yaptı. Başkan Tugay, “İzmir, iklim krizinde dünyaya emsal olacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, “tek sağlık” ve “iyi olma” yaklaşımıyla Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan “COP İzmir” serisini başlattı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen “COP30’a Giderken Yerelden Küreseli Görmek: İklim Krizi Karşısında Gıda Güvenliği ve Erişimi” oturumunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’i sağlıklı ve dirençli bir kent yapma hedefindeyiz. Yerel yönetimler olarak iklim kriziyle mücadelede eylem planları uyguluyoruz. Çalışmalarımız, Türkiye ve dünya şehirlerine emsal olacak” dedi.

Tugay, iklim krizinin gıda, su ve enerji gibi temel alanları tehdit ettiğini vurguladı: “Daha kötü dönemlere gidiyoruz. Kuraklık, tarımda su sorununu yönetilemez hale getiriyor. Topraklar can çekişiyor, sağlıksız gıda üretimi artıyor. İklim krizinin sosyal, ekonomik ve politik sonuçları her geçen yıl daha fazla hissediliyor.” Yerel yönetimlerin aktif rol alması gerektiğini belirten Tugay, COP30’un Kasım 2025’te Brezilya’da düzenleneceğini ve Sağlıklı Kentler Birliği olarak orada İzmir’in çalışmalarını paylaşacaklarını ifade etti.

HALK SAĞLIĞINA İKLİM ETKİSİ

Başkan Tugay, iklim değişikliğinin halk sağlığına etkisine de değindi: “40 yıl öncesine göre daha kötü şartlarda yaşıyoruz. Gelişim problemleri artıyor, yaşam kalitesi düşüyor. Sağlıksız çevre ve gıda, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu sorunlarla mücadele için çalışmaya ihtiyacımız var.”

Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) Küresel Savunuculuk Yöneticisi Yunus Arıkan, “İklim krizi çok katmanlı bir sorun. Yereldeki aktörlerin katkılarıyla çözülebilir. İzmir, bu alanda ileri adımlar attı. COP İzmir, ulusal ve yerel hareketin birleşmesine katkı sağlayacak” dedi.

İzmir, COP İzmir ile yerel paydaşlarla bir çatı yapı kurarak iklim krizine karşı farkındalık yaratmayı ve diğer kentlere öncülük etmeyi hedefliyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 150’yi aşkın üye belediyesiyle bu süreci yaygınlaştırmayı planlıyor. Oturumda, İzmir’in gıda perspektifi, iklim krizinde gıda güvenliği ve erişimi gibi konular ele alındı.

Panellerde Prof. Dr. Pınar Okyay, Saadet Çağlın, Selçuk Karakülçe, Öztürk Kurt ve Erçin Güdücü gibi isimler yer aldı. COP İzmir, 23 Mayıs’ta “Enerjide Yeşil Dönüşüm”, 30 Mayıs’ta “Dirençli Kentler”, 10 Haziran’da “Yeşil Kuşaklar” ve 27 Haziran’da “COP İzmir Lansmanı” ile devam edecek.