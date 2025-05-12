Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adem Özdemir için görev yaptığı Efeler Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Adem Özdemir, bir akaryakıt istasyonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk babası Özdemir, Efeler Belediyesi’nde büro personeli olarak görev yapıyordu. Görev yaptığı Efeler Belediyesi önünde Özdemir için tören düzenlendi.

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Özdemir’in eşi Mürşide Özdemir, taziyeleri kabul edip kendilerini yalnız bırakmayan belediye personeline teşekkür etti. Öğle namazına müteakip Bey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Özdemir’in cenazesi Tellidede Mezarlığı’na defnedildi.