Kocaeli'de İzmit Belediyesi yetkilileri, Kozluca ve Eseler köylerini ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve çözüm önerileri sundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde değerlendirmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Yardımcıları Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, Meclis Üyesi Özcan Özer, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç ve İsmail Akdeniz ile birim müdürleri Kozluca ve Eseler Köyü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kozluca Mahalle Muhtarı Mesut Karaaslan ve Eseler Mahalle Muhtarı Tuncay Bostan’ın ev sahipliği yaptığı buluşmada mahalle sakinleriyle bir araya gelen heyet, köylerin ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu. Mahallelinin talep ve önerilerini titizlikle not alan heyet, köylerin gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.