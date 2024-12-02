Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinin dördüncüsü olan Erenler Çınar Çocuk Evinin çalışmalarında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan Çınar Çocuk Evlerinin dördüncüsü olan Erenler Çınar Çocuk Evi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Çocukların güvenli ve hijyenik bir ortamda eğitim almasını sağlayan Çınar Çocuk Evleri aynı zamanda vatandaşların önemli bir ihtiyacını da karşılıyor.

SON DOKUNUŞLAR YAPILIYOR

Erenler Mahallesi Gazeteci Kazım Ertek Caddesi No:15 adresinde hizmet verecek olan Erenler Çınar Çocuk Evinin iç mekanında ekipler son dokunuşlarını yaparken, dış cephede merdiven ve rampa korkuluklarının yapımına devam ediliyor.

BÖLGE HALKI HEYECANLA BEKLİYOR

Peyzaj çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Bahçe içerisinde zemin kaplamaları ve oyun grupları tamamlandı, amfi ve amfi üzeri pergola yapımı ile rulo çim serimi bitmek üzere. Bölge halkının heyecanla beklediği Erenler Çınar Çocuk Evinin kısa zamanda hizmete açılması bekleniyor.