Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen; el emeği ve hayal gücünün maharetti kadınların ellerinden ortaya çıkacağı Örgü Festivali Kavaklı Kongre Merkezi’nde başladı.KOCAELİ (İGFA) - Maharetli kadınların el emeği ürünlerini ortaya çıkararak hünerlerini sergileyeceği Gölcük Belediyesi Örgü Festivali Kavaklı Kongre Merkezi’nde başladı. Örgü Festivali’nin açılışına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, siyasi parti temsilcileri, GÖLMEK eğitmenleri ve kursiyerleri ile birbirinden güzel ürünler üreten kadınlar katıldı.

El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği ve çok sayıda atölyenin yer alacağı festival alanını gezen Vali eşi Songül Aktaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte katılımcıların ürünlerini dikkatle inceledi. El emeği ürünler ve festival hakkında bilgi alan Aktaş, maharetli katılımcılara başarılar diledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sanat Kenti Gölcük’te adına yakışır etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kavaklı Kongre Sarayı’nda iki gün boyunca devam edecek Örgü Festivali, birbirinden güzel etkinliklerle dopdolu geçeceğini belirtti.