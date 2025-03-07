Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde 12 ilçeyi de güçlü bir altyapıya kavuşturacak yatırımlarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - “Mutlu Şehir Kocaeli” ve “Altyapıda Sıfır Problem” mottosuyla Kocaeli’nin daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kaliteli ve sağlıklı altyapı için yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli’nin her noktasında olduğu gibi İzmit’in de her karışında kaliteli altyapı için çalışmalarını 2024 yılında da aralıksız sürdürerek, 522,5 milyon TL harcama yaparak toplamda 72 bin 336 metre içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı inşa etti.

Kenti geleceğe taşıyacak hizmet ve yatırımlarına aralıksız devam eden İSU Genel Müdürlüğü, 2024 yılında İzmit’te gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında 46 bin 228 metre içme suyu, 19.454 metre kanalizasyon hattı ve 6 bin 654 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa çalışmaları ile birlikte toplamda 72 bin 336 metre yeni kaliteli ve modern altyapı hattını İzmit halkının hizmetine sundu. Ayrıca, çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 273 metre uzunluğunda dere ıslahı inşa çalışmaları da tamamlandı.

İzmit ilçesinde 2024 yılı yatırım çalışmaları kapsamında; Kulfallı’da 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, Akpınar, Gökçeören-Çeribaşlı, Bulduk ve Sarışeyh Mahallelerinde her biri 50 metreküp kapasiteli olmak üzere toplamda 5 adet içme suyu deposu tamamlanarak devreye alındı. Ayrıca, Kabaoğlu’nda yapımı tamamlanan 250 kişilik foseptik imalatı da tamamlanarak devreye alındı.

23 BİN 061 METRE YENİ TARIMSAL SULAMA HATTI

Kocaeli’nin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sunan İSU, 2024 yatırım programı kapsamında 2. etap sulama suyu altyapı çalışmalarında İzmit ilçesinde 23 bin 061 metre uzunluğunda yeni sulama suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında 300 metreküp kapasiteli sulama suyu deposu inşa çalışması tamamlandı. Güvercinlik’te 1 adet, Bağlıca’da 250 metreküplük 2 adet sulama suyu depolarının imalat çalışmaları devam ediyor. İzmit ilçesindeki tarımsal sulama hatlarının tamamlanmasıyla, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

İSU Genel Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca İzmit’te altyapı yatırımlarının yanı sıra dere temizliği çalışmalarına da ağırlık verdi. Çevreyi koruma ve insan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 21 derede toplamda 105 bin 600 metre uzunluğunda temizlik çalışması yapıldı. Bu sayede derelerin düzenli akışı sağlanırken doğal yaşam alanlarının korunmasına da katkı sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinde 2025 yılında gerçekleştirilecek yatırım programı çerçevesinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra dere ıslahı ve su depo inşası gibi projelerle ilçenin altyapısı modernize edilmeye devam edilecek.