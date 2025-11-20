Mersin Valisi Atilla Toros, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, KOSGEB ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen ’KOBİ’ler İçin Dijitalleşme Fırsatları’ konulu bilgilendirme konferansına katıldı.

Programda konuşan Vali Toros, dünyada hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirterek, üretim biçimlerinin ve rekabet dinamiklerinin yeniden şekillendiğini söyledi. Türkiye’nin bu değişimin dışında değil, merkezinde yer almayı hedeflediğini vurgulayan Toros, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon; teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye’dir" dedi.

Milli teknoloji hamlesi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve dijital kamu uygulamalarının dönüşüm sürecinin temelini oluşturduğunu ifade eden Vali Toros, "Bu yolculuk hem Mersin’in rekabet gücünü artıracak hem de Türkiye’nin dijital vizyonuna yeni bir enerji katacaktır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sanayinin dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lere sunulan ulusal ve uluslararası destekler konusunda katılımcılara bilgilendirme yapıldı.