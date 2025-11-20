Mersin’in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.K. belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalandı üzerinde ve adresinde satışa hazır 7 ayrı pakette çeşitli miktarlarda bonzai ile sentetik kannabinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.