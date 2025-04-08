Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından verilen "PRESTIJ 2025 Araştırma Bursu"nu kazandı.

Bu araştırma bursu ile Türk araştırmacıların akademik kariyerlerinin farklı aşamalarında Fransız bilim insanları ile bağlantı kurarak Fransa ve Türkiye arasında bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi veya yeni bilimsel iş birliklerinin başlatılması hedefleniyor. Araştırma bursunu kazanan Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, "Ülkemizde araştırma alanında önemli potansiyele sahip kıdemli araştırmacılara verilen bu araştırma bursunu kazandığım için çok mutluyum. Bu araştırma bursu sayesinde Fransa’daki Universite de Lorraine’de piezo-katalitik malzemelerin geliştirilmesi ve insan sağlığına zarar veren patojenlerin yok edilmesine yönelik uygulamalar üzerine çalışmalar yürüteceğim. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda AB HORIZON veya PHC Bosphorus gibi fon sağlayıcı kuruluşlara Fransa’daki bilim insanları ile yeni projeler sunacağız. Bu başarılara imza atmama katkı sağlayan başta ailem olmak üzere ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin tüm yöneticilerine gönülden teşekkür ederim" dedi.