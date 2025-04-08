Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde "Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ayvacık ilçesinin Fatih Mahallesi’nde bulunan Polis Ormanı’nda, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen fidan dikim etkinliğinde Ayvacık Kaymakamı Salih Sak ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç, öğrenciler ve polisler çam fıstığı fidanlarını toprakla buluşturdu.

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla bu programı planladıklarını ifade ederek, "Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıldönümü kutluyoruz. Kutlama haftamıza teşkilatımızın çevreye olan duyarlılığını simgelemek adına fidan dikimi ile başladık" dedi.

Program sonrasında Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç tarafından öğrencilere okuma kitabı dağıtıldı.