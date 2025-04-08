Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları, Anadolu ve Mezopotamya’nın kesişim noktasında yer alan, binlerce yıllık geçmişiyle uygarlıkların buluşma noktası olan Zeugma Antik Kenti’ne dair kapsamlı bir çalışmayı okurlarla buluşturuyor.

Prof. Dr. Kutalmış Görkay’ın titiz araştırmalarıyla kaleme aldığı "Zeugma / Seleukeia Antik Kenti Rehberi", antik kentin tarihini, kültürel mirasını ve arkeolojik değerlerini ayrıntılı bir şekilde ele alarak, bu benzersiz mirasa ışık tutuyor. Prof. Dr. Görkay, bu eserinde, Zeugma’nın antik dönemden günümüze kadar uzanan hikâyesini detaylarıyla anlatırken, arkeolojik buluntuların ışığında kentin stratejik önemine de dikkat çekiyor.

Kitap, yalnızca arkeologlar ve tarihçiler için değil aynı zamanda tarih meraklıları, akademisyenler, öğrenciler ve Gaziantep’in eşsiz mirasını daha yakından tanımak isteyen herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Zeugma’nın mozaiklerle süslü villalarından, büyüleyici heykellerine kadar uzanan bu rehber, okuyucuyu antik kentin sokaklarında adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kitap tüm seçkin kitapçıların yanı sıra www.magazagaziantep.com web sitesinde, GBB Kültür AŞ’nin Zeugma Müze Mağazası, Gaziantep Havaalanı ve Panorama 25 Aralık Müze Mağazası’nda satışa sunuluyor.

"Zeugma antik kenti, büyük medeniyetlerin izlerini taşıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, eserin Gaziantep’in kültürel ve tarihi mirasını tanıtma açısından büyük bir katkı sunduğunu belirterek, "Zeugma, yalnızca bir antik kent değil aynı zamanda büyük medeniyetlerin izlerini taşıyor. Bu eşsiz mirasın doğru ve bilimsel bir şekilde anlatılması, kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılması açısından son derece önemli. Prof. Dr. Kutalmış Görkay’ın hazırladığı bu çalışma, Zeugma’nın tarihî ve arkeolojik değerlerini akademik bir titizlikle ele alıyor. Gazikültür Yayınları olarak böylesine değerli bir çalışmayı okuyucularımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.