Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında verimlilik artırıcı projelerin yerinde denetlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde, bakanlığın sunduğu enerji verimliliği desteklerinden faydalanmak için başvuru yapan işletmelerin "Verimlilik Artırıcı Projeler" (VAP) hazırlaması bekleniyor. Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerin uygulama öncesi ve sonrası denetimleri ise KMÜ Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN) tarafından gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı’nda yapılan protokol, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Dr. Bilal Düzgün tarafından imzalandı. İş birliği protokolü için imza sırasında KAREN Müdürü Prof. Dr. Selmin Ener Rüşen ve Prof. Dr. Aydın Rüşen de hazır bulundu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, imza töreninde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz 2022 yılında almış olduğu yetki çerçevesinde Enerji Verimliliği ve Yönetimi konusunda pek çok çalışma yürütmektedir. Bakanlık ile imzaladığımız bu protokol çerçevesinde iş birliği içinde yeni çalışmaların yapılacak olması bizler için memnuniyet vericidir. Üniversite olarak enerji verimliliğini her alanda desteklemekte ve önemsemekteyiz. Bu protokol ile gerçekleştirilecek verimlilik artırıcı projelerin üniversitemizdeki yetkin akademik personel tarafından denetiminin yapılması sanayi sektörüne destek süreçlerini hızlandıracak ve olumlu katkı sunacaktır. İmzalanan bu protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.