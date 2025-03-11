Erzincan merkezde bulunan yeni hastanenin hizmet vermeye başlaması ve ilk polikliniğin yapılması sonrasında trafik sorununun çözümü ile ilgili trafik birimleri İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiler.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin yaptığı açıklamasında; "Trafik komisyonunun alacağı karar doğrultusunda ambulans girişi, poliklinik girişlerinin yerleri ile ilgili yeni kararlar alındı. Ayrıca hastane bahçesinde de yeni park yerlerinin oluşturularak trafik sıkıntısının çözümüne katkı sağlayacak" dedi.