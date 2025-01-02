KKTC’de iş adamı H.K’ye suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderildiği tespit edilen Ü.S., polis ekipleri tarafından Gazimağusa Limanı’ndan tır dorsesinde kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1 Ocak’ta Gazimağusa Limanı’ndan tır dorsesinde kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan Ü.S, polis ekipleri tarafından yakalandı. Lefkoşa’da Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısın çıkan zanlının ülkedeki tanınmış iş adamı H.K’ye suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderildiği tespit edildi. Suikast planının ayrıntılarının ve zanlının bağlantılarının ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

“Sınırlarımız kalbura döndü”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada son 6 ay içinde ülkeye suikast amacıyla 3 farklı tetikçinin giriş yaptığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Özersay, sınır güvenliğindeki yetersizlikleri eleştirerek, “Aylardır sınırlarımız kalbura döndü. Derhal tedbir alın diyoruz. Son 6 ayda 3 kez tetikçiler ülkemizdeki iş insanlarına suikast düzenlemek için elini kolunu sallaya sallaya giriş yaptı. Bu kez X-ray cihazı da tır içerisine saklanan silahlı tetikçiyi göremedi. Bu durumda memlekete başka nelerin girip çıktığını siz düşünün. Kara para, yasa dışı döviz hareketleri. Defalarca söyledik. ‘Tüm araçları X-ray cihazından geçirdik’ dediler ama sonuç ortada. Ülkeye giriş-çıkışlarda acil ek tedbir alınması şart” ifadelerini kullandı.