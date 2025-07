Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, Milli Mücadele’nin büyük kahramanlarından Fatma Seher Erden namıdiğer Kara Fatma’nın vefatının 70 yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Sarıkamış’ta şehit olan kocasının yasını tutmak yerine davasını sahiplenip dağlara çıkan ve düşmana karşı yiğitçe savaşan Fatma Seher Erden’i rahmetle andıklarını vurgulayan Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya" Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Çayköy isimli köyünde dünyaya gelen Fatma Seher Hanım, Kongre çalışmaları için Sivas’ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le görüşmüş; kendisine bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Kara Fatma" ünvanı verilmiştir. Milli Mücadele’nin hemen her safhasında görev yapan Kara Fatma; hasta bakıcılık, aşçılık gibi geri hizmetlerin yanı sıra 300 kişilik ekibine de liderlik yapmış; onbaşı rütbesiyle başladığı askerlik yaşamını üsteğmenlik rütbesine yükseltilmiş ve bu rütbede emekli olmuştur. Kendisine bağlanan üsteğmenlik maaşını Kızılay’a bağışlayan Fatma Seher Hanım; 2 Temmuz 1955 tarihinde, İstanbul’da Darülaceze’de, yokluk içinde vefat etmiştir. İstanbul’da Kulaksız Mezarlığı’na defnedilen Fatma Seher Hanım’ın mezarı, 2014 yılında Kızılay tarafından anıt mezar haline getirilmiştir. Bu şanlı kahramanımızı, genç kızlarımız başta olmak üzere her ferdimize anlatmak, tanıtmak ve her bir ferdimizin örnek almasını sağlamak zorundayız. Böyle bir hemşehriye sahip olduğumuz için çok şanslı ve gururluyuz. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.