Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST 2025 kapsamında TÜBİTAK-BİDEB tarafından düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında büyük bir başarıya imza atarak dört farklı kategoride Türkiye derecesi elde etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çatısı altında gerçekleştirilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen yarışmada, ön değerlendirme sonucunda 9 farklı kategoride toplam 91 proje finale davet edildi. Bu projeler arasında Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan toplam 7 proje yer aldı. Böylece, tüm finalist projelerin yaklaşık yüzde 8’i Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ait oldu.

Finale katılan projelerden dördü Türkiye derecesi kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında geliştirilen üç proje ile Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay danışmanlığında hazırlanan bir proje, yarışmanın farklı kategorilerinde Türkiye birinciliği ve üçüncülükleri elde etti.

Eğitimde Birincilik: DislexPen

Eğitim kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden "DISLEXPEN: Disleksi ve Disgrafi İçin Yapay Zekâ Destekli Akıllı Kalem" projesi, lisans öğrencisi Hatice Nur Akdoğan tarafından geliştirildi. Proje, disleksi ve disgrafi gibi öğrenme güçlükleri yaşayan bireyler için yazım hatalarını anlık analiz ederek doğru yazım alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

Akıllı Şehirler ve Sağlıkta Üçüncülükler

Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde Türkiye üçüncülüğüne layık görülen "Kamuya Açık Tuvaletler İçin IoT Tabanlı Yoğunluk Takip ve Hijyen Sistemi" projesi, Merve Erdem ve Nursemin Şenel tarafından hazırlandı. Proje, kamuya açık alanlardaki tuvaletlerin hijyen standartlarını dijital teknolojilerle yönetmeyi amaçlıyor.

Sağlık kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan "DIAASSIST: Diyabetliler İçin Yapay Zekâ Destekli Otomatik Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Dozu Hesaplama Uygulaması" projesi, öğrenciler Samet Can Akbulut ve Hümeyra Ören tarafından geliştirildi.

Sosyal Girişimcilikte Ödül: Dostara

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde eden "DOSTARA - Hayvansever Sosyal Medya, İlan, Barınak ve Yardımlaşma Mobil Uygulaması" ise öğrenciler Burak Karakoç ve Mert Altun tarafından geliştirildi. Proje, hayvansever bireyler arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sürekli Başarının Arkasında Nitelikli Eğitim

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, "Bu başarılar, öğretim üyelerimizin Ar-Ge çalışmalarını öğrencilerle buluşturarak lisans düzeyinde katma değere dönüştürebildiklerini göstermektedir. Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında bu tür başarıların önemli bir referans olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Gençlerimiz Türkiye’ye İlham Veriyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da dereceye giren öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederek: "Bu projeler üniversitemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini tüm Türkiye’ye göstermektedir. Gençlerimizin azmi, yaratıcılığı ve çözüm odaklı düşünme yeteneği ülkemizin geleceği adına umut vericidir. TEKNOFEST gibi vizyoner platformlarda aldıkları ödüllerle sadece üniversitemizi değil, bölgemizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Öğrencilerimize ve danışman hocalarımıza gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Finale kalan projeler, TEKNOFEST 2025 kapsamında sergilenecek ve ödül töreniyle kamuoyuna tanıtılacak. Atatürk Üniversitesi, bu başarısıyla eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki iddiasını bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.