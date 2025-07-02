Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fotoğrafçılık Kulübü tarafından yürütülen projede, öğrencilere Görüntü Yönetmeni ve Yapımcı Muhammed Kösen tarafından dron çekim teknikleri, video prodüksiyon ve içerik üretimi konularında uygulamalı eğitim verildi.

AİÇÜ Fotoğrafçılık Kulübü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ÜNİDES 4. Dönem başvuruları kapsamında desteklenen "Gökyüzüne Çık, Kadrajını Keşfet" adlı proje hayata geçirildi. Proje çerçevesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen eğitim programında, Görüntü Yönetmeni ve Yapımcı Muhammed Kösen tarafından dron ile çekim teknikleri, video prodüksiyon süreçleri ve içerik üretimi konularında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi. Etkinlik, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimlerin yanı sıra öğrencilerle deneyim paylaşımına yönelik söyleşiler de düzenlendi.

Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Muhammed Kösen, öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, daha önce Ağrı’da ve özellikle İshak Paşa Sarayı’nda birçok çekim gerçekleştirdiğini ifade etti. Kösen, sosyal medya ve video içerik üretiminin günümüzde önem kazandığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu kaydetti.