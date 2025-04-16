Berrak denizi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Marmaris’te konumlanan Kızılbük Thermal Wellness Resort, bölgeye birçok alanda katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Projeyle birlikte Marmaris’in yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca turizmden gelir elde etmesi hedefleniyor. Bünyesinde yer alan kongre ve etkinlik alanları, konaklama tesisleri sayesinde hem bölge turizmine hem de ekonomisine yeni bir soluk getirmesi planlanan proje, aynı zamanda kalıcı istihdam da sağlayacak.

Bölge halkına ciddi fayda sağlayacak

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik yaptığı açıklamada: "Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz Kızılbük Thermal Wellness Resort ile bölgenin korunması, güzelleştirilmesi ve kalkınmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Projemiz tam faaliyete geçtiğinde 12 ay istihdam sağlayacak ve sezonluk personel çalıştırmayacağız. Bununla da yetinmeyerek, turizm sektörüne donanımlı iş gücü yetiştiren önemli bir yer olarak konumlanacağız. Her anlamda Marmaris’e değer katacağına inandığımız, bölge halkına doğrudan ve dolaylı fayda sağlayacak dört dörtlük bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Sağladığı ekonomik katkıyla bölgeye yeni bir ivme kazandırması bekleniyor

"Yaklaşık 30 yıldır atıl durumda olan, kullanılmayan bir alanı; sürdürülebilir turizm anlayışıyla, bölgenin değerlerini gözeterek yeniden hayata kazandırıyoruz" diyen Mahmut Sefa Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje, sadece bir tatil destinasyonu değil; Marmaris’in geleceği için uzun vadeli bir vizyonun parçası. Doğal kaynakların doğru kullanımı ve sağladığı ekonomik katkıyla bölgeye yeni bir ivme kazandıracak. Ayrıca İçmeler bölgesi, şifalı doğal yeraltı suları ile dikkat çeken bir lokasyon. Yüzyıllar önce bölgedeki termal sular birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış. Bu kıymetli termalleri bugün projemizle birlikte duyurmaya öncülük edeceğiz."

"Marmaris kongre turizminde de söz sahibi olacak"

Kızılbük Thermal Resort projesi’nin, yalnızca tatil ve sağlık turizmine değil, kongre turizmine de öncülük edecek bir vizyon ile hayata geçirildiği belirtildi. Proje bünyesinde yer alacak, son teknolojiyle donatılmış 950 kişilik kongre ve etkinlik merkezi, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak. İhtiyaca göre aynı anda 3 ayrı alana bölünebilecek şekilde planlanan merkez; bu esneklik sayesinde farklı ölçeklerdeki organizasyonlar için büyük avantaj sağlayacak. Marmaris ve çevresinde bu niteliklere sahip bir tesis bulunmadığını ifade eden Çelik; "Biz burada yalnızca konaklama değil, aynı zamanda bölge ekonomisini dört mevsime yayacak bir dinamizm oluşturmak istiyoruz. Kongre merkezimiz MICE sektörüne yeni bir lokasyon katarak yerli ve yabancı iş dünyasının gözünün bu bölgeye çevrilmesini sağlayacak" dedi.

Ayrıca proje kapsamında yer alacak son teknoloji ile donatılmış toplantı salonları, açık ve kapalı etkinlik alanlarıyla özel iş toplantılarından basın lansmanlarına, butik etkinliklerden kurum içi organizasyonlara kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunacak. Bu altyapıyla Marmaris’in, artık yalnızca yaz aylarında tatil için tercih edilen bir destinasyon olmanın ötesine geçerek, 12 ay boyunca canlı kalan bir iş ve etkinlik merkezi haline dönüşmesi öngörülüyor.