Antalya’nın Kemer ilçesi, 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Sky To Sea MTB Enduro’ya üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antalya’nın Kemer ilçesi, 18-20 Nisan tarihlerinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 m karlı zirvesinde gerçekleşecek dağ bisikleti yarışı Sky To Sea, birbirinden önemli isimler ağırlayacak. 18-20 Nisan 2025 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek organizasyon için kayıtlar ise sürüyor.

Sky To Sea’de yer alan sporcular, Tahtalı Dağı’nın zirvesinden alacakları start ile mücadeleye başlayacaklar. 2 bin 365 metre yüksekliğe teleferikle çıktıktan sonra plaja ulaşacak sporcular, yarışı bisikletleri ile denize atlayarak noktalayacak. Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 150 sporcuyu ağırlayacak yarış; kadınlar, erkekler ve özel olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak.

Organizasyona İngiltere, Kosta Rika, Kanada, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Almanya, İran, Gürcistan, Yunanistan ve İspanya’dan da dünyaca ünlü profesyonel sporcular katılacak. Dünyada karlı dağ zirvesinden başlayarak denizde biten tek yarış olan Sky To Sea MTB Enduro’da pedal basmak isteyen sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkurda mücadele edecek.

Ömer Nizam: "Dünyanın en eğlenceli bisiklet yarışı"

Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Organizatörü Ömer Nizam, etkinliğin 2025 yılında üçüncüsünü gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Dünyada dağ zirvesinde kar üzerinde başlayıp da denizde biten başka bir yarış bulunmuyor. Bu sebeple de çok kısa bir zamanda yarışımız dünyada tanınır hale geldi ve bu yıl uluslararası üst düzey sporcuları Kemer’de ağırlayacağız. Ülkemizdeki bisiklet turizmi potansiyeli açısından da ayrı bir öneme sahip olan yarış dünya arenası için fırsat. Antalya ve Toros Dağları, bisiklet sporu için çok büyük potansiyele sahip. Birçok ülkeden sporcu hatta ülkemize daha önce hiç gelmemiş yarışçılar bu yarışla Antalya’ya geliyor. Bölgemizin tanıtımı ve bisiklet turizmi açısından çok değerli bir organizasyon olacak" dedi.