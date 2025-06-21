Hakkari Kızılay Şubesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere moral vermek amacıyla sınav merkezlerinin önünde stant kurarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Hakkari Kızılay Şubesi, sınav sabahı kurulan stantlarda öğrencilere su, meyve suyu ve atıştırmalıklar ikram edilirken, ailelere de ikramlar sunularak destek olundu. Kızılay gönüllüleriyle birlikte sınav günü boyunca alanda bulunan Hakkari Kızılay Şubesi Başkanı Recep Bozkurt yaptığı açıklamada, "Bizler de Kızılay olarak kıymetli evlatlarımızın karne heyecanlarını gönüllülerimizle birlikte paylaşmaya çalıştık. Bugün de aynı şekilde, YKS’ye giren üniversite adaylarının ve ailelerinin heyecanlarını bir nebze de olsa paylaşmak, yanlarında olmak için gayret ettik" dedi.

Sıcak havaya rağmen görev yapan Kızılay ekibi, vatandaşlardan ve sınava giren gençlerden takdir topladı. Başkan Bozkurt, öğrencilerin sınavlarının başarılı geçmesini dileyerek, eğitime destek çalışmalarının süreceğini belirtti.