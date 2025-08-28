DENİZLİ (İHA) – Denizli’de gerçekleştirilen sessiz kitap okuma etkinliği, çok sayıda kitapseveri bir araya getirdi.

Denizli’de sessiz kitap okuma etkinliği, her yaştan kitapseveri aynı çatı altında topladı. 100’ün üstünde kitapseverin katıldığı etkinlikte, 7’den 70’e katılımcılar kütüphane atmosferinde bir araya gelerek kitaplarını sessizce okuma fırsatı buldu. Sessiz okuma saatine buluşan kitapseverler, kitaplarına yoğunlaşarak, günlük hayatın telaşından uzak, sakin bir okuma deneyimi yaşadı.

Etkinliğin en dikkat çeken yanlarından biri, farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturması oldu. Çocukların aileleriyle birlikte katılım göstermesi, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren pekişmesine katkı sağladı. Katılımcılar, sessiz okuma buluşmasının verimli geçtiğini belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Denizli’de kitap tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu özel buluşma, hem sessiz ve huzurlu bir ortamda kitap okuma deneyimi sundu hem de yeni dostlukların kurulmasına katkı sağladı.