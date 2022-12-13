‘Yolunuz nereye düşerse ve nasıl giderseniz gidin, yolun sonuna kadar siz onu terk etmediğiniz sürece sizi terk etmeyecek yegâne dostun adıdır KİTAP…’

‘Yolunuz nereye düşerse ve nasıl giderseniz gidin, yolun sonuna kadar siz onu terk etmediğiniz sürece sizi terk etmeyecek yegâne dostun adıdır KİTAP…’

‘Oku!’ Her şeyi oku. Kâinat kitabını oku; Kudret kaleminin bu âleme çizdiği her satırı oku.

İnsanı bir kan pıhtısından yaratan fakat ona her şeyi okuma, anlama ve anladığını yaşama imkânı veren, insana bilmediğini öğreten Allah’ın adıyla oku.

Daima oku! Öğrenmek için oku! Geleceğe ışık olmak için oku. Ülkeni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için oku.

Alemlerin Rabbi yüce Allah başta peygamber efendimiz Hz Muhammed olmak üzere tüm insanlığa okumayı emretmiştir.

Okumak biz insanoğluna verilmiş en kıymetli becerilerden sadece bir tanesi. Okumak, okuyabilmek, çok kıymetli. Çünkü okumak; insan olmanın erdemini, kâinatın var oluşunu, doğayı, ağacı, çiçeği, böceği yaratılan her şeyi okuyabilmek, okuyup da anlamlandırabilmektir.

Okumak her çağda ve her yaştan insan için yenilenmektir, aydınlanmaktır, değişimdir, dönüşümdür. Olaylara farklı bakış açısı geliştirip, çok yönlü düşünmenin en güzel formülüdür.

Günümüzde özellikle dijital yaşam dört bir tarafımızı sarmalamışken bu sarmaldan kurtulmanın en güzel yollarından biri de kitap kokusuna doymaktır. Sizi bilmiyorum ama ben kesinlikle kitabın sayfalarını çevirmeliyim ve kitap kokusunu ciğerlerime çekmeliyim ama dijital ortamlarda okumanın ve bir çok bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmanın kolaylığını da yabana atmayalım elbette ki. Nereden ve nasıl olursa olsun yeter ki eylemimizin adı okumak olsun. Okuyalım, okutalım…

Çocuklara gelecekleri adına yapılabilecek en güzel yatırım onlara okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarınıza kitap okumak, yaşı uygunsa birlikte kitap okumak çok etkili bir ebeveynlik stratejisidir benden söylemesi. Tabi okuma davranışının sürekliliğinin olması önemli.

Doğumundan itibaren başlayarak, çocuklarımıza okuyacağımız kısa hikayeler, öyküler, masallar aracılığıyla buluştururuz okuma tohumlarını minicik yüreklerle.

Aslında bizim kendisi küçük, etkisi büyük bu okuma davranışımızla çocuklar hayatla ve kelimelerle bağ kurmayı öğrenecekler, okumayı sevecekler ve okuma alışkanlığını daha kolay edinecekler. Aynı zamanda, çocuklara okumayı sevdirirken, bilişsel, işitsel beceriler ,dil gelişimi alanında desteklemiş oluruz. Daha erken yaşlarda konuşmaya başlamasına önemli katkı sunarız.Onlara koca bir bilgi hazinesine giden yolun kapılarını da açmış oluruz. Böylece çocuklar büyüdükçe kitaplarla dost olup, hiç zorlanmadan okuyacaklar.

Çocuklar için oyundan sonra en etkili öğrenme yöntemi anlatılan hikayeler ve okunan kitaplar aracılığıyladır.Çünkü çocuk kitaptaki kahramanı model alır, taklit eder. Bazen çok uğraştığımız halde öğretmekte zorlandığımız birçok davranışı, düşünme biçimini, değerlerimizi bir kitaptan, kitabın kahramanından çok daha hızlı ve kolay öğrenebilir. Tabi burada çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırırken, seçtiğimiz kitapların çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun içeriklerde olması da çok önemlidir.

Peki, çocukların okumasını neden bu kadar önemsiyoruz? Çünkü artık dünyada bir çok şey değişti. Bu değişimden haliyle eğitim sistemi ve sınavlarda nasibini aldı. Eskiden bir matematik sınavında sorular direk işlemi ve sonucu ister tarzdaydı. Hemen soruyu okur ve ne istediğini çabucak anlar ve çözerdik. Şimdi öyle mi? Kesinlikle değil. Yeni dünya düzeninde yeni nesil sorularla ölçülüyor çocuğun düzeyi. Eskiden sadece işleme yönelik iki üç satır matematik sorusu vardı. şimdi ise onun yerini en az yarım sayfa paragraf ve labirent misali cümlelerin olduğu sorular aldı. Yani önce sorunun ne istediğini iyice anladıktan sonra işlem yapılabilir. Burada da okumanın ve okuduğunu anlamanın, yorumlamanın önemi ortaya çıkıyor. Çocukların bir sınava çalışma şekli artık sadece soru çözmek olmamalı, mutlaka okumalı da. Çünkü hali hazırda geçerli olan sistem; okuduğunu anlamak, anladığını yorumlamak ve doğru analiz etme yoluna evrilmiş durumda.

Hadi sevgili ebeveynler geleceğimizin bilgi hazinelerini bugünden doldurmaya başlayalım ve bu hazinenin kilidi olan hemde Rabbimizin ilk emri olan "OKU" manın güzelliğini ve kitapların kokusunu tüm evimize hatta tüm çevremize yayalım. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı ilmek ilmek bilgiyle donatalım.

Öyleyse başlasın bugün bütün evlerde okuma seferberliği…

"YOL ARKADAŞINIZ KİTAP OLSUN " sloganıyla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çok değerli bir kitap okuma seferberliği başlattığını da biliyoruz.Böylesine güzel ve kıymetli bir girişimin mimarı olan İl Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere, emeği geçen, katkı sunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum,saygılarımı sunuyorum.

Kitap kokulu evlerde yetişen en bilge çocuklarla geleceğimizi fethedebilmek dileğiyle…

HAFTANIN ÖNERİSİ: Bu hafta kitaplığınızı elden geçirin derim ve en son ne zaman okudunuz ne okudunuz? Çocuklarınızla birlikte evde yarım saat okuma seferberliği başlatmaya var mısınız?