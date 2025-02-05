İlkbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda kar kütlelerinin arasından açan baharın müjdecisi çiğdemler renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin gözde turizm alanları arasında bulunan Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Abant’ta kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar yükseldi. Doğayla iç içe olan Abant’ta, baharın müjdecisi çiğdemler de rengarenk çiçek açtı. Kar kütlelerinin arasından açan çiğdemler renkli görüntülere sahne oldu.